Desinformação causa fila para vistoria de vans escolares A confusão que tomou conta do pátio da SPTrans, no Pari, onde centenas de motoristas de vans escolares fizeram fila para passar uma vistoria técnica, nesta quinta-feira, foi causada pela falta de informação. Transportadores reclamaram da demora e desorganização para o serviço. Alguns estavam na fila desde às 23 horas de quarta-feira. Uma portaria do Detran de agosto de 2002 determinou que, a partir de 31 de dezembro de 2005, cada assento das vans escolares tivessem no mínimo 30 centímetros de largura para cada criança. Com isso, a quantidade de alunos está sendo revisada. No mês de fevereiro, apenas os veículos com placas terminas em 1 e 2 serão vistoriados. Como não foram avisados adequadamente, os transportadores preferiram não arriscar e donos de veículos com todos os tipos de placas lotaram o local da vistoria. Porém, apenas em março será realizada a vistoria das placas 3 e 4; em abril, a das placas 5 e 6; em junho, a das placas 7 e 8; e em julho, a das placas 9 e 0. Para verificar a data correta da vistoria, os transportadores devem ligar para o Departamento de Transportes Públicos, nos telefones 6692-3302, 6692-4094 ou 6291-5416.