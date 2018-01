Deslizamento de pedra deixa um morto em Florianópolis (SC)

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu em um deslizamento de uma pedra de aproximadamente 200 toneladas, que atingiu quatro residências e deixou 14 casas interditadas, por estarem em área de risco, em Florianópolis, na terça-feira, 13. Segundo a Defesa Civil estadual, o deslizamento foi provocado pela forte chuva e queda de granizo que atingiram o Estado entre a segunda e terça-feira.

A queda de granizo afetou o município de Biguaçu, que decretou situação de emergência. Cerca de 350 residências foram danificadas e três mil pessoas foram atingidas. As áreas mais atingidas foram as comunidades de Tijuquinhas, Loteamento Ipacaraí, Cachoeiras, Loteamento Jardim Carolina e Areias de Cima, Praia de Baixo, Balneário São Miguel e Prado Saudade.

Na área rural, as comunidades afetadas são Santa Catarina, Alto Biguaçu, Rússia, Santa Cruz, Encruzilhada, Três Riachos, Sorocaba de Dentro, Sorocaba de Fora e Fazenda. O abastecimento de energia, transporte e comunicação ficaram prejudicados.

As chuvas e queda de granizo também provocaram várias ocorrências em outros municípios. Em Governador Celso Ramos, a queda de granizo na noite de segunda-feira danificou 30 residências. Na cidade de Palhoça, devido às fortes chuvas, ocorreram vários pontos de alagamentos nos bairros Centro, Ponte Imaruí, Barra do Aririu, Pontal, Jardim Eucalipto, Caminho Novo, Frei Damião e Brejaru.

No Bairro Jardim Eucalipto a defesa civil juntamente com o Corpo de Bombeiros retirou 20 crianças de uma creche. Um casal de idosos foi levado para casa de parentes, pois a residência apresenta problemas estruturais. Em São José, a defesa civil registrou pontos de alagamentos em vários bairros. No município de Curitibanos, devido ao granizo, no Distrito de Santa Cruz do Pery foram afetadas 280 pessoas e ficaram danificadas 60 residências.

Em Balneário Barra do Sul, o granizo atingiu as regiões do Centro, Salinas e Costeiras. Segundo informações da Coordenadoria Regional Norte, o vendaval forte juntamente com granizo causou danos em diversos bairros do município. Ficaram desalojadas 30 pessoas e 400 afetadas no total. Ficaram danificadas 199 residências e tiveram problemas no sistema de energia.