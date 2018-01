Deslizamento de terra afeta casarão do século 18 em Ouro Preto

BELO HORIZONTE - A forte chuva que castiga Minas Gerais ameaça agora o patrimônio histórico de Ouro Preto, na região central do Estado. O município tombado pela Unesco se tornou nesta sexta-feira, 30, a 43ª cidade mineira a decretar situação de emergência em função dos temporais.

Um casarão do século XVIII, inclusive, foi atingido por um dos 110 deslizamentos de terra na cidade, e teve que ser interditado. No imóvel funciona a Secretaria Municipal de Agropecuária. Foram registradas seis quedas parciais de residências e dois desabamentos totais, de acordo com a Defesa Civil local.

Há duas semanas, foi a cidade vizinha de Ouro Preto, Mariana, a sofrer com as chuvas - a Igreja do Rosário, construída em 1752, foi parcialmente destruída por um barranco. A previsão do tempo é de mais chuva na região.