Deslizamento de terra interdita BR-356 em MG

A BR-356 está interditada, nos dois sentidos, na altura do km 53, em Itabirito, Minas Gerais, devido a um deslizamento de terra.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que o deslizamento aconteceu na noite de quinta-feira, 24. No momento, chovia muito na região. O desvio é feito por dentro da cidade de Itabirito. O local está sinalizado e os policiais auxiliam os motoristas que trafegam na via. A pista está ocupada com blocos de pedra e terra. Não há previsão para liberar a BR-356.