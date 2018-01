Deslizamento de terra interdita casas no morro Dona Marta Um deslizamento de terra, causado pelas fortes chuvas que atingiram a cidade durante toda a noite de ontem e a manhã de hoje, assustou moradores do morro Dona Marta, em Botafogo, zona sul do Rio. O acidente não deixou vítimas, mas a Defesa Civil foi obrigada a interditar três casas, que estavam sob risco de desabamento.