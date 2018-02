Deslizamento deixa 1 morto no Rio Uma pessoa morreu, duas estão desaparecidas e uma ficou ferida quando trabalhavam na proteção de uma encosta que deslizou ontem à tarde em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, por causa do terreno encharcado. A chuva forte que atinge o Estado desde domingo provocou ainda deslizamentos na capital, acidentes de carro e a queda de uma marquise. Na Estrada Grajaú-Jacarepaguá, na capital, um deslizamento de terra deixou o tráfego em meia pista, sentido centro. No Leme, uma pedra deslizou interditando o local conhecido como Caminho dos Pescadores, na beira-mar. O tempo só vai melhorar na quinta-feira.