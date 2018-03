Deslizamento soterra casa e duas meninas morrem em Petrópolis, no Rio

SÃO PAULO - Uma criança e uma adolescente morreram soterradas num deslizamento de terra na madrugada desta terça-feira, 4, em Araras, na cidade de Petrópolis, Região Serrana do Rio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o imóvel desabou com o desmoronamento, por volta de 0h30. A barreira que atingiu a residência tem cerca de 50 metros de altura. Sete pessoas de uma mesma família estavam dormindo no momento do acidente.

O corpo de Suelen Cipriano Botelho, de 14 anos, foi encontrado logo após a chegada da Defesa Civil e dos bombeiros ao local. O corpo de uma menina de 8 anos foi localizado nesta manhã. Quatro pessoas que estavam na casa conseguiram sair com vida do desabamento. As 10h30, as equipes continuam na busca de uma menina de 7 anos.

Atualizado às 10h43