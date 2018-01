Deslizamentos de terra matam 8 em Itaipava Oito pessoas morreram em deslizamentos de terra em uma zona pobre de Itaipava, distrito da cidade de Petrópolis, após uma forte chuva ter causado instabilidade no terreno, disseram equipes de resgate neste domingo. Um representante da Defesa Civil informou que a quantidade de chuva em menos de uma hora no sábado foi superior à média de três semanas em Itaipava, que fica a menos de uma hora de carro do Rio de Janeiro. A maioria dos mortos é de mulheres e crianças. A área montanhosa que abriga vários resorts é muito frequentada por ricos, mas também possui áreas pobres com moradias irregulares construídas em barrancos. No ano passado, quase 30 pessoas morreram em deslizamentos em outra área perto do Rio sob circunstâncias semelhantes.