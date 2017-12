Deslizamentos de terra matam duas pessoas em Salvador

SALVADOR - A forte chuva que castigou Salvador durante toda a madrugada e parte da manhã deste domingo, 10, voltou a provocar mortes. Duas pessoas não resistiram ao deslizamento de uma encosta na Rua Coronel Pedro Ferrão, nas proximidades da Rua Nilo Peçanha, numa região pobre da cidade, conhecida como Baixa do Fiscal, na Cidade Baixa.

A terra correu soterrando cinco casas. As vítimas foram identificadas como sendo Delci Barreto Venas, 64, e Sandra Santos, 34, segundo informações da Defesa Civil. Com elas já são 17 mortes por causa chuvas que tem castigado a capital baiana desde o final de abril.

No dia 27 do mês passado 11 pessoas morreram em razão de deslizamento de terra na comunidade do Barro Branco e outras quatro, no Marotinho, bairro do Bom Juá. O Corpo de Bombeiros segue no local da tragédia, em busca de possíveis novas vítimas. Outras nove pessoas foram resgatas com vida, na região.