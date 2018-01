Desmantelada maior quadrilha de drogas sintéticas do Rio Operação da Polícia Federal desmantelou nesta quarta-feira a maior quadrilha de traficantes de drogas sintéticas do Rio de Janeiro, especializada na venda de LSD e ecstasy. A operação, resultado de cinco meses de investigações, prendeu doze pessoas no Rio, em Curitiba e em Poços de Caldas (Minas Gerais). Os cariocas são de classe média alta, moradores de prédios luxuosos de bairros nobres como Leblon, Copacabana, São Conrado, Barra da Tijuca e Recreio - a maioria, jovens. O bando agia da seguinte forma: comprava cocaína em Goiás e em São Paulo, viajava com a droga até a Holanda, grande centro fabricante de drogas sintéticas e lá trocava pó por pílulas de ecstasy e pontos (unidades) de LSD. Com um quilo de cocaína, obtinha dez mil pontos de LSD. O entorpecente voltava ao País, passando por Paris ou Lisboa. Entrava pelos dois principais aeroportos internacionais brasileiros, Guarulhos, em São Paulo, e Tom Jobim, no Rio. Na ida e na volta, era escondido em bagagens. A venda era feita em festas raves, condomínios e boates, na zona sul e na Barra da Tijuca, e em sites de relacionamento na internet, como o Orkut. O negócio é extremamente lucrativo: cada ponto de LSD sai a R$ 60; a pílula de ecstasy, a R$ 50. O dinheiro obtido era "lavado" através da compra de imóveis. Detalhes sobre esse processo não divulgados, já que a investigação continua. Os traficantes - que estão com contas bancárias e bens bloqueados a partir desta quarta - têm um patrimônio avaliado em R$ 5 milhões. Entre os presos, surpreendidos em casa por volta das 6 horas, estavam financiadores, distribuidores, "mulas" (pessoas que ganham para transportar drogas) e aliciadores de "mulas". Os policiais os detiveram em suas residências, em edifícios de luxo - para o espanto das famílias, que desconheciam suas atividades ilícitas, e de vizinhos. Com média de idade de 26 anos, eles foram encaminhados para o presídio Ary Franco. Os criminosos responderão por tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico, crimes punidos com 5 a 20 anos de prisão. Uma pessoa ainda estava sendo procurada no Rio até o fim da tarde desta quarta.