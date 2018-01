Desmantelado esquema de roubo de equipamentos da Petrobras

A polícia encontrou, nesta quinta-feira, diversos equipamentos, pertencentes à Petrobrás, usados na extração de petróleo, em dois depósitos, propriedades de um mecânico, na cidade de Catu(BA), a 78 quilômetros de Salvador. O material é roubado e está avaliado em 6 milhões de reais, segundo o Jornal da Globo. O dono dos depósitos está foragido, mas o filho dele foi preso. Segundo a polícia, pai e filho agiam há pelo menos um ano. Eles encomendavam o roubo das peças da estatal, reformavam o equipamento e o vendiam como novo para empresas terceirizadas que prestam serviço à Petrobras. A polícia informou que dois funcionários de uma delas, a Empresa Brasileira de Perfurações, foram detidos comprando as peças em um dos depósitos clandestinos. Eles foram indiciados e depois liberados. A Petrobras afirma que foi informada sobre operação em Catu e que já vinha colaborando com as investigações.