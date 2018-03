Despedida na Câmara dos Deputados O vice-presidente eleito pelo PMDB-SP e presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, se despediu ontem à tarde do cargo que ocupava na Casa. Após discurso emocionado no plenário, ele recebeu os cumprimentos do deputado Marco Maia (PT-RS), vice-presidente da Câmara, indicado pelo PT para a vaga de Temer.