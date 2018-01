Destaques de hoje das escolas São Clemente: É uma das agremiações que vão falar da passagem de d. João VI pelo Brasil, destacando a administração joanina Porto da Pedra: Tem Pagode no Maru! anuncia a escola de São Gonçalo, que faz este ano 30 anos. Homenageando o centenário da imigração japonesa no Brasil, a agremiação terá sua bateria vestida de samurai Salgueiro: Para o Salgueiro, o Rio de Janeiro continua lindo. A agremiação vai mostrar as maravilhas da cidade Portela: O sonho vira realidade é o tema da tradicional Azul-e-Branco, que faz uma reflexão sobre os riscos do aquecimento global para o futuro do planeta. Um carro mostrará como a Terra ficará caso as agressões ao meio ambiente sigam em ritmo acelerado Mangueira: Depois de uma fase difícil, a mais querida escola do Rio tenta reverter a situação lançando mão da alegria do frevo pernambucano. O carnavalesco Max Lopes aposta no carro do Maracatu, cheio de elefantes, e na força do verde e do rosa Viradouro: A agremiação que tem o carnavalesco mais criativo do carnaval (Paulo Barros) e a mais badalada rainha de bateria (Juliana Paes) promete arrepiar o público. E homenagear carnavais de outras escolas - Beth Carvalho, que brigou com a Mangueira, é presença garantida