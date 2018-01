Destino de Glória Trevi será decidido pelo STF Por maioria de votos, os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram transferir da Justiça Federal para o STF a competência para julgar um mandado de segurança da cantora mexicana Gloria Trevi contra o Comitê Nacional de Refugiados (Conare). A artista pediu ao Conare que reconhecesse a sua condição de refugiada. Mas o órgão do Ministério da Justiça negou a solicitação. Com a transferência do caso para o STF, o tribunal deverá resolver se o pedido de Gloria deve ser aceito ou se ela deve ser imediatamente extraditada para o México. A cantora e dois ex- assessores são acusados naquele país de corrupção de menores e rapto. Em dezembro de 2000, o STF autorizou a extradição dos três. Mas até hoje eles não viajaram devido a vários incidentes, dentre os quais, a gravidez de Gloria. No início do ano, ela deu a luz Angel Gabriel. Atualmente, os dois vivem em uma cela de uma delegacia de Brasília.