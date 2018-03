Destroços encontrados são do Voo 447, diz Jobim

As investigações sobre as causas do acidente serão conduzidas pela França, afirmou Jobim. De acordo com ele, convenção da Organização de Aviação Civil Internacional da ONU determina que as investigações sejam conduzidas pelo país de registro da aeronave. Jobim acrescentou, no entanto, que todos os países que tinham passageiros dentro do voo devem colaborar com o trabalho. Perguntado se acreditava na hipótese de haver sobreviventes, o ministro afirmou: "Não trabalho com hipóteses". Ele reiterou que não há prazo para encerrar as buscas.

Sobre a caixa preta, o ministro admitiu que a busca será um trabalho "de grande dificuldade". Isso porque segundo ele, trata-se de uma região com profundidade de 2 mil a 3 mil metros.