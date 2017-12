Desvie do trânsito na 16ª Parada do Orgulho LGBT

SÃO PAULO - A partir das 10 horas deste domingo, começam as interdições em trechos da Avenida Paulista, por conta da 16ª Parada do Orgulho LGBT. A concentração para o desfile começa a partir das 10 horas em frente ao Masp e o evento começa às 12 horas. As informações são da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Fica interditado o trecho da Avenida Paulista, sentido Consolação, entre as ruas Teixeira da Silva e Augusta; e no sentido Paraíso, entre a Rua Padre João Manuel e a Avenida Brigadeiro Luis Antônio. A Avenida Brigadeiro Luis Antônio e Rua Carlos Sampaio ficam liberadas.

A partir das 11h30, a interdição passa a valer para o trecho da Avenida sentido Consolação, entre as ruas Teixeira da Silva e Consolação; e, no sentido Paraíso, entre a Rua da Consolação e a Avenida Brigadeiro Luis Antônio.

As interdições na Rua da Consolação, em ambos os sentidos, entre a Alameda Santos e a Avenida Ipiranga; e pista da esquerda, entre as avenidas Ipiranga e São Luis; na Rua Rego Freitas, entre as ruas da Consolação e Major Sertório; e na Avenida Ipiranga, entre a Rua da Consolação e a Avenida São Luis começam a partir das 12 horas.

A CET informa ainda que fica proibido o estacionamento nos eixos Cincinato Braga/São Carlos do Pinhal/Antônio Carlos, Alameda Santos e Rua Bela Cintra. A liberação das vias afetadas acontece depois da passagem do último trio elétrico.