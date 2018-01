Detento é encontrado morto em Pedrinhas

SÃO LUÍS - Agentes penitenciários encontraram o detento Douglas Ferreira Coelho, de 25 anos, morto dentro de uma das celas do Complexo Penitenciário de Pedrinhas. Ele estava encarcerado na cela 18 do bloco F-1 da Penitenciária de Pedrinhas.

Com sinais de espancamento e de estrangulamento, Douglas é o 17º preso achado sem vida dentro de Pedrinhas este ano. Em 2013, outros 60 presos foram assassinados dentro do Complexo de Pedrinhas.

O governo do Maranhão divulgou nota, mas não informou as circunstâncias da morte. "A Secretaria de Estado de Justiça e a Administração Penitenciária informa que a Polícia Civil fez a perícia e está investigando as circunstâncias da morte", diz a nota divulgada pelo governo do estado.