Detento é morto a facadas em penitenciária de Recife

O detento Anderson Luiz Ferreira da Silva, de 26 anos, foi encontrado morto a facadas na madrugada desta terça-feira, 5, dentro da cela do Presídio Aníbal Bruno, em Recife. Segundo a Secretaria Executiva de Ressocialização, o crime aconteceu por volta das 2 horas, no pavilhão D do presídio. Anderson, segundo a secretaria, era viciado em crack e praticava pequenos furtos, roubando pertences dos companheiros do presídio. Ainda não há informações sobre quem teria cometido o crime.