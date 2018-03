Detento foge por túnel abandonado em Taubaté Um túnel abandonado na cela 8 do Centro de Detenção Provisória de Taubaté, no Vale do Paraíba, foi usado para a fuga de um preso na madrugada desta terça-feira. Outros dez detentos estavam na escavação e seguiam pelo mesmo rastro, mas foram impedidos a tempo pelos agentes penitenciários. Os próprios agentes que frustraram a fuga em massa também denunciaram. Contaram que o túnel não é novidade e que depois de descoberto no início do mês de julho na cela 8, foi deixado lá, sem que a direção da penitenciária fizesse algo para impedir a passagem. O preso Atevaldo Batista sabia que na cela 8 havia um buraco que dava para a rua e resolveu cavar a parede para ter acesso à saída, na cela ao lado. Inaugurado há quase cinco anos, o local foi anunciado como exemplo de segurança pelo governo estadual, na época. No cadeião cabem 768 homens, mas atualmente é ocupado por 1.170 detentos segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado. Nem direção do presídio nem Secretaria de Administração Penitenciária rebateram as denúncias dos agentes. Foi informado que a fuga será apurada em sindicância interna. Em São José dos Campos, dois detentos também tentaram fugir na madrugada da última segunda-feira e foram impedidos pelos agentes. Tiros foram disparados na direção dos fugitivos e a fuga acabou frustrada. Ninguém ficou ferido.