Detento que teve indulto rouba carro e é morto no PR Beneficiado pelo indulto de Natal em São Paulo, o presidiário Ênio da Silva, de 20 anos, morreu, anteontem à tarde, em CascaveL (PR), após trocar tiros com a Polícia Militar. Silva, de acordo com a polícia, havia acabado de roubar um carro, levando uma mulher como refém. Assim que foi liberada, na área rural do município, a vítima chamou a polícia. Duas pessoas estavam com Silva - Irineu Jesus Gonçalves, de 21 anos, que foi preso, e uma outra pessoa que conseguiu fugir. Ainda segundo a polícia, Silva chegou a ser socorrido pelos bombeiros, mas morreu a caminho do hospital.