Detentos fazem rebelião em Penitenciária de Martinópolis Cerca de 32 pessoas estão sendo mantidas reféns por presos da Penitenciária de Martinópolis, na região de Presidente Prudente, interior de São Paulo, devido a uma tentativa de fuga frustrada que terminou em rebelião. De acordo com a assessoria da Secretaria de Administração Penitenciária, o motim começou por volta das 15h30 e os detentos mantêm como reféns 30 agentes da segurança penitenciária e dois advogados que estavam no local no início do motim, informou a Rádio CBN. Não há informações sobre feridos e os presos ainda não fizeram nenhuma reivindicação. A diretoria da penitenciária tenta uma negociação com os amotinados.