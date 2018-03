Detentos fogem da prisão e fazem família refém em SC

Uma família de Tubarão, em santa Catarina, foi feita refém na madrugada desta terça-feira, 11, por seis presos que fugiram da prisão. Os criminosos escaparam do presídio da cidade no domingo, 9, e entraram na casa da família para tentar roubar um carro, segundo informações do Jornal Hoje, da TV Globo. Na fuga, eles levaram sete pessoas como reféns. Cinco foram libertadas durante a manhã, mas uma criança de 6 anos e uma mulher continuavam em poder dos bandidos.