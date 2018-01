Detran divulga datas para licenciar veículos O Detran-SP divulgou o calendário de licenciamento de veículos. Os prazos variam de acordo com o final da placa. Em abril, serão licenciados carros com final 1 e, em dezembro, o processo se encerra com os de final 0. Veículos a diesel da capital, após o licenciamento, devem ser apresentados em 90 dias para inspeção veicular.