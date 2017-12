Detran poderá cassar CNH de cerca de 21 mil pessoas O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) notificará 20.912 motoristas que atingiram ou ultrapassaram 20 pontos em infrações. Todos poderão ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada. Na lista, estão ainda os que cometeram infrações gravíssimas, como participar de rachas ou dirigir embriagado. Os motoristas que receberem a notificação poderão entrar com recurso em até 30 dias contados a partir do recebimento da notificação. Caso contrário, serão condenados à revelia e perderão o direito de dirigir por um prazo de 30 dias a um ano, ou seis meses a dois anos para reincidentes.A lista de quem ultrapassou os 20 pontos pode ser consultada no Diário Oficial do Estado do dia 20.