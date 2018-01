Detran vai para o centro na segunda

Amanhã, às 17 horas, uma das referências na capital paulista, o prédio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de São Paulo deixará de receber interessados em resolver problemas de trânsito. Depois disso, o edifício de nove andares abrigará o Museu de Arte Contemporânea (MAC), que hoje ocupa um espaço na Cidade Universitária. Mas a mudança para o centro não ocorrerá como estava planejado.

O projeto de descentralização, cujos estudos começaram em 2007, prevê seis unidades de atendimento distribuídas pela cidade, mas só duas iniciarão as atividades na segunda-feira: o Detran Centro, na Avenida do Estado, 900; e o Detran Sede - um complexo de dois prédios conjugados com entrada pela Rua João Brícola e Rua Boa Vista, 209. As unidades dos Shoppings Interlagos e Aricanduva devem ser inauguradas em janeiro de 2010. O atraso ocorreu, segundo o Detran, por problemas na licitação. O projeto prevê ainda duas unidades localizadas nas zonas norte e oeste, mas os locais nem foram definidos.

Por dia, 12 mil pessoas iam ao prédio do Detran no Ibirapuera. No fim do mês, essa média subia para 30 mil por causa do licenciamento. Na primeira etapa, todo o movimento terá de ser absorvido pelo Detran Centro. "Temos capacidade para isso", garante o delegado Gilson Pereira da Silveira, assessor da diretoria do Detran. "Com as novas unidades, vamos atender a diferença que se refere ao aumento da frota."

Outra expectativa da direção é de reduzir pela metade o tempo de espera para o registro de veículos. Atualmente, o motorista aguarda em média três dias para obter a documentação de um carro zero ou usado. Com a descentralização do órgão, ele terá o registro em um dia e meio, conforme Silveira. "Nossa intenção é agilizar o atendimento ao público no departamento, que hoje, sabemos, não é de excelência." Mas em relação aos outros serviços o delegado diz que ainda não é possível precisar redução no tempo.

Na Rua Boa Vista, o número de atendimentos será menor. Ali, estarão instaladas a Corregedoria e a Delegacia de Crimes de Trânsito. O usuário deverá procurar a sede só para denunciar fraudes, entregar recursos de multa ou contra suspensão de CNH e fazer transferências interestaduais de habilitação e veículo. A lacração e vistoria continuam no Ibirapuera. Em dezembro, o local deverá ser desativado e o serviço será transferido para a Avenida do Estado.

SEM ESTACIONAMENTO

Antes mesmo da inauguração, já se prevê um problema para o Detran Centro. Ali não há estacionamento. O projeto inicial previa um espaço com 500 vagas, mas o local não ficou pronto. Quem procurar o órgão deverá optar por transporte público: ônibus ou metrô. O prédio fica a 100 metros da Estação Armênia, na Linha 1-Azul do metrô.

O delegado Gilson Pereira da Silveira argumentou, ontem, durante o anúncio da mudança da sede, que a falta de estacionamento não seria problema, uma vez que o antigo local de atendimento também não tinha. Mas admitiu que essa é uma questão que preocupa a administração do Detran e a possibilidade para estacionar foi levada em conta na escolha dos demais locais. "Os shopping, por exemplo, foram escolhidos porque o estacionamento é gratuito", disse Silveira. A área reservada para as vagas não ficou pronta ainda porque a Prefeitura está reformando tubulações no local.

Na unidade do centro, perto do metrô, estão previstos além do estacionamento outros três edifícios. Haverá ali a Cidade Mirim, para atividades de educação de trânsito, almoxarifado e um complexo com serviços complementares, como banco e Correios (que por enquanto serão oferecidos no prédio sede). Segundo Silveira, o prédio do Ibirapuera alcançaria um nível de saturação no atendimento a partir de 2011, considerando-se o aumento do número de pessoas habilitadas e o crescimento anual da frota, que chega a 20%.

SERVIÇO

Confira o que será possível fazer em cada um dos endereços

Detran Centro e Poupatempo: renovação e emissão de CNH; registro de veículo zero e transferência de usado; abertura de processo para veículo dublê; defesa de pontuação; indicação do condutor do veículo; certidão negativa de furto ou roubo de veículo;

licenciamento e comunicação de venda Só no Detran Centro: pré

cadastro de CNH; entrega de documentos e cálculo de IPVA

Detrans Sede e Centro: transferência interestadual de CNH e recurso contra multa

Só no Detran Sede: denúncia de fraude; transferência interestadual de veículos; microfilmagem de multas; e liberação de veículos apreendidos

Endereços e telefones úteis

Detran Sede: R. Boa Vista, 209; Centro: Av. do Estado, 900

Para esclarecer dúvidas, o Detran colocará em operação o telefone gratuito: 0800-7723633