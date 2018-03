Detrans começam a emitir permissão internacional para dirigir Desde a última segunda-feira, 3, quem for embarcar para o exterior, com a intenção de dirigir, deve providenciar a nova Permissão Internacional para Dirigir (PID) nos Detrans de cada Estado ou Ciretrans. Por determinação do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), a permissão passa a ser padronizada e emitida diretamente pelos órgãos estaduais de trânsito. A PID será aceita em mais de cem países, porém não é válida para circular em território nacional, portanto, não substitui a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O valor da emissão do documento fica a cargo do órgão de cada Estado. Em São Paulo Na capital paulista, para obter a permissão, o condutor deve entregar no Setor de CNH Internacional, 4º andar do Detran-SP, uma cópia da CNH, um requerimento de solicitação e o comprovante de pagamento da taxa de R$ 153,23. Para ter o documento entregue em casa, a taxa é de R$ 162,23. O prazo para a entrega do documento é de 4 dias úteis. A PID terá a mesma categoria, restrições médicas e validade da CNH. A permissão não será fornecida aos condutores que estiverem cumprindo suspensão do direito de dirigir ou aos que tiverem restrições administrativas ou judiciais que impeçam a expedição da CNH. Caso o condutor tenha que entregar a CNH para cumprir alguma penalidade, será exigida também a entrega da Permissão Internacional.