Detro apreende 32 veículos piratas no Rio de Janeiro

SÃO PAULO - Fiscalização do Departamento de Transportes Rodoviários (Detro) apreendeu 32 veículos "piratas" na manhã desta segunda-feira, 21, em vários pontos do Estado do Rio de Janeiro.

No Rio, houve apreensão nos bairros de Campo Grande, Santa Cruz, Bonsucesso e no Centro. Ainda na Região Metropolitana, foram apreendidas três vans e duas kombis em Niterói. Na Baixada Fluminense, foram flagrados e mandados para depósitos públicos três carros particulares em lotada no município de Magé e uma van em Nova Iguaçu. Em Itaboraí, foram pegas cinco vans e uma Kombi piratas.

No interior do estado, houve registro de apreensão em Araruama, na Região dos Lagos, onde foi flagrado um táxi na prática de lotada.