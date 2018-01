Detro apreende 52 veículos por transporte irregular no Rio

SÃO PAULO - O Departamento de Transportes Rodoviários (Detro) apreendeu 52 veículos por transporte irregular de passageiros no Rio de Janeiro, durante fiscalização feita na segunda-feira, 19.

Na cidade do Rio, os fiscais recolheram cinco kombis e uma van na Pavuna; quatro vans e cinco carros de passeio no entorno da Rodoviária Novo Rio; uma kombi em Vicente de Carvalho; duas kombis e um carro particular em Santa Cruz; uma van em Bonsucesso; uma kombi e uma van em Madureira; uma van e três kombis no Centro, uma van em Coelho Neto; em Campo Grande foram duas vans, uma kombi no Méier; além de seis vans e duas kombis na Taquara.

Na Região Metropolitana, foram retirados de circulação uma van e quatro kombis em Niterói e, em Itaboraí, uma van e um microônibus, além de quatro kombis e uma van em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Já no interior, os fiscais apreenderam uma van em Campos dos Goytacazes, no Norte do estado, e um táxi praticando lotada em Cabo Frio, na Região dos Lagos.