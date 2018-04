Devassa atingiu até Ana Maria Braga e família Klein

Os dados de Ana Maria foram acessados às 11h15 de 16 de novembro de 2009 no computador da servidora Adeildda Ferreira Leão dos Santos, na delegacia da Receita Federal em Mauá (SP). Em 8 de outubro, o mesmo equipamento acessou os dados do vice-presidente do PSDB, Eduardo Jorge, e de três pessoas ligadas ao partido, conforme revelou o Estado na quarta-feira.

Partiram desse terminal as consultas feitas em 4 de agosto de 2009 aos sigilos fiscais de Samuel Klein, fundador das Casas Bahia, seu filho Michael Klein, Maria Alice Pereira Klein e Raphael, mulher e filho de Michael.

Procurada ontem pelo Estado, Ana Maria Braga negou qualquer relação tributária na região de Mauá. Segundo sua assessoria, a declaração de renda da apresentadora é feita em São Paulo, onde reside. Por meio de sua assessoria, afirmou que está "surpresa" com o caso e pretende consultar advogados para decidir o que fazer. Ela informou que nunca foi notificada de qualquer problema com a Receita. Já a família Klein disse, por meio de sua assessoria, que não iria comentar o assunto.

No processo da Corregedoria da Receita, há a relação de pedidos feitos pelos próprios contribuintes à agência de Mauá para obter cópias das declarações de renda. O nome de Ana Maria Braga não aparece nesses pedidos. A Receita montou uma tabela com todos os acessos realizados entre agosto e dezembro de 2009 a partir do computador de Adeildda e de mais duas servidoras suspeitas de violarem dados. No quadro, há data, horário, computador de origem e CPF do contribuinte alvo do acesso da Receita.

O CPF de Ana Maria Braga aparece numa consulta em 16 de novembro por meio do computador identificado como 10.58.56.17. Segundo a Receita, os servidores acessaram a declaração de renda de 2009 da apresentadora. O número do CPF não é uma informação sigilosa - está à disposição dos contribuintes no site da Receita - mas a declaração de renda é protegida por sigilo constitucional.