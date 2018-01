Dez capitais têm protestos marcados para esta quinta-feira

O Brasil estreia na Copa do Mundo nesta quinta-feira, 12, em São Paulo, mas manifestações já estão marcadas por meio de redes sociais em pelo menos dez capitais brasileiras. De acordo com a Central Sindical e Popular (CSP-Conlutas), e outras associações e sindicatos, a maior manifestação deve ocorrer em São Paulo. O “Grande Ato 12 de Junho Não Vai ter Copa”, organizado por seis coletivos, está marcado para as 10 horas, na frente da Estação Carrão do Metrô, da Linha 3-Vermelha. O destino final deve ser a Arena Corinthians, a 11 km de distância, palco do primeiro jogo, o que pode complicar o trânsito na Radial Leste. Há ainda atos marcados em Rio, Brasília, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza, São Luís, Belém e Porto Alegre.

Os organizadores do movimento pelo País afirmam acreditar que a Copa levou em consideração “interesses privados” e não “públicos”. Outra queixa dos ativistas é em relação à “criminalização dos movimentos sociais e das lutas”. Segundo eles, a presença da Forca Nacional de Segurança Pública e do Exército nas ruas já “viola a democracia brasileira”.

Fan Fest. Na capital cearense, os protestos “1.º Grande Ato na Abertura da Copa da Fifa- 2014 #CopaPraQuem?” e “Copa das Manifestações” devem acontecer na Avenida Beira-Mar, bem próximo do local onde foi montada a Fan Fest. Pelo menos duas manifestações estão programadas para o Rio. Uma na Candelária, no centro, a partir das 10 horas, e outra às 15 horas. O grupo da tarde pretende seguir da Estação de Metrô Cardeal Arcoverde para a Praia de Copacabana em que será realizada a Fifa Fan Fest, / DANIEL GALVÃO, LYVIA ROCHA, PAULO FAVERO e MÔNICA REOLOM