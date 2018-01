Dez feridos em acidentes na Imigrantes e em SP Um automóvel capotou no quilômetro 23 da Rodovia dos Imigrantes, na região do ABC paulista. O acidente, que ocorreu às 16h30 na pista sentido litoral-capital, deixou seis vítimas, sendo quatro com ferimentos graves. A pista foi bloqueada pela Polícia Rodoviária às 16h50, por dez minutos, para que um dos helicópteros da Polícia Militar pudesse pousar e resgatar uma das vítimas e levá-la ao Hospital das Clínicas de São Paulo. Trata-se de uma criança de 8 anos que sofreu traumatismos abdominal e cranioencefálico. A vítima chegou com vida ao hospital. O congestionamento formado por causa do bloqueio na pista chegou a três quilômetros. Em São Paulo, na zona leste, um acidente envolvendo um Fusca e um microônibus deixou quatro feridos. Os veículos colidiram na Avenida Nordestina, em São Miguel Paulista, e pelo menos uma das vítimas ficou presa entre as ferragens. Bombeiros levaram os feridos para os pronto-socorros dos Hospitais de Ermelino Matarazzo, Tide Setubal e Tatuapé.