Dez homens invadem prédio no bairro Paraíso e fazem arrastão

Dez homens fortemente armados invadiram um prédio na Rua Coronel Oscar Porto, no Paraíso, zona sul da capital paulista, à 1 hora da madrugada deste sábado, 30. Eles fizeram o porteiro refém e, em seguida, invadiram as residências cujas chaves estavam na portaria para furtar objetos e dinheiro. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), ninguém foi preso e não há vítimas.

A Polícia Militar foi acionada pelo porteiro via telefone 190. O prédio possui câmeras de circuito interno, mas, segundo a SSP, elas não gravaram a invasão. Até o momento, a SSP não soube informar quantos apartamentos foram invadidos e nem soube dimensionar o prejuízo decorrente do arrastão no prédio. Até às 16 horas, três vítimas já tinham prestado depoimento no 36º DP (Vila Mariana), onde o boletim de ocorrência foi registrado. Elas relataram que os ladrões levaram 2 celulares, 1 relógio de pulso, 1 computador portátil, 2 alianças e R$ 730.