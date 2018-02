Dez rodovias continuam com restrições a veículos em SC

Dez das 15 rodovias que foram interditadas por conta dos temporais em Santa Catarina continuam com restrições ao trânsito, segundo informações da Defesa Civil do Estado. Em muitos casos, o trânsito é feito em meia pista ou pelo acostamento. No período considerado mais crítico - quando houve diversos registros de deslizamentos de terra - 12 rodovias estaduais chegaram a ter pontos interditados. Nesta terça-feira, 9, apenas a SC-416, entre os municípios de Jaraguá do Sul e Pomerode, está interditada por causa da queda de barreira. O trajeto, de acordo com o governo estadual, pode ser feito por meio de um desvio na SC-413.