Dez são detidos por atrapalhar fechamento das portas dos trens no Rio

SÃO PAULO - Dez pessoas foram detidas nesta terça-feira, 13, por interferir no fechamento das portas dos trens na Estação da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Eles foram presos por policiais da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), com apoio de funcionários da Supervia.

Os dez foram autuados por expor a vida e a saúde dos passageiros a perigo direto e iminente e responderão junto ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).

Duas equipes da especializada participaram da operação "Portas Fechadas".