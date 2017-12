Dezessete pessoas morrem em acidentes em rodovias de Minas

Por volta das 4 horas, um ônibus da empresa Xavier Turismo colidiu de frente com um caminhão, na rodovia MG-122, na altura do km 122, entre as cidades de Janaúba e Porteirinha, em Minas Gerais. Pelo menos 11 pessoas morreram e 23 ficaram feridas. O ônibus transportava romeiros, que voltavam de Bom Jesus da Lapa (BA) para Chapada do Norte (MG). A carga de cerâmica do caminhão ficou espalhada na pista e o trânsito foi interrompido nos dois sentidos da estrada. A rodovia permanecia interditada por volta das 9h30, segundo a PR. Também em Porteirinha, duas pessoas morreram no mesmo horário, após uma colisão entre dois veículos de passeio. Não há informações sobre feridos. Outras quatro pessoas morreram na BR-381, próximo a Careaçu, no fim da noite desta quarta-feira, 25. O acidente aconteceu entre um veículo de passeio e uma carreta. Matéria alterada às 11h54.