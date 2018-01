Dezoito são presos em ação conjunta de combate ao tráfico de drogas e armas

RIO - Dezoito pessoas foram presas na manhã desta sexta-feira, 14, em um ação da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) do Rio. O objetivo da Operação Cataratas é prender os membros de uma quadrilha que transportava drogas e munições de Foz do Iguaçu, no Paraná, para comunidades fluminenses.

A operação acontece simultaneamente em Foz do Iguaçu, Curitiba e Rio para o cumprimento de mandados de busca e apreensão. As investigações, iniciadas há quatro meses, apontaram Sebastião Garcia Santana, morador de Foz do Iguaçu, como fornecedor das drogas e munições. De acordo com a DCOD, traficantes presos comandam as ações para transporte de toneladas do material.