Dia do servidor leva a suspeita de uso político da data Em 2008, na disputa para prefeito do Rio, Fernando Gabeira (PV) perdeu para Eduardo Paes (PMDB) por 55 mil votos e atribuiu a derrota ao feriado do servidor público. A data caiu em uma quinta-feira, mas o governador Sérgio Cabral (PMDB) decretou ponto facultativo na véspera das eleições e prolongou a folga.