Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte agora é lei O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou esta semana a lei que cria o Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte. A partir de 2011, 25 de maio será uma data cívica. O autor do projeto, deputado Sandro Mabel (PR-GO), comemorou a sanção do texto. "O Dia Nacional do Respeito ao Contribuinte será um marco para a sociedade". Mabel afirma que pretende transformar a data em um dia com manifestações para mostrar que o País precisa reduzir sua carga tributária.