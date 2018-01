Dia será de pancadas de chuva no Norte e no Sudeste do País

SÃO PAULO - Neste sábado, 11, a organização da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) deixa o tempo nublado com pancadas de chuva que podem ser localmente fortes no Norte, Centro-Oeste e parte do Sudeste do País, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec).

A chuva forte e localizada deverá se concentrar entre o norte, leste e nordeste de São Paulo, inclusive no litoral norte e baixada Santista, oeste do Rio de Janeiro, norte de Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro, centro-sul, oeste e noroeste de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Tocantins, oeste do Piauí, Maranhão, Pará, exceto o noroeste do Estado, Amazonas, Acre e Rondônia.

No centro do Mato Grosso do Sul e no interior do Nordeste haverá variação de nebulosidade e pancadas de chuva. Nas demais áreas do país o sol aparece entre poucas nuvens. No litoral sul gaúcho haverá possibilidade de chuva a partir da tarde com ventos moderados.