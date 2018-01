Diagnosticado com depressão, youtuber Felipe Neto fala sobre Baleia Azul e suicídio

O jogo Baleia Azul e as discussões recentes sobre suicídio na esteira da série '13 Reasons Why', da Netflix, já mobilizam a manifestação de jovens nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 17, o youtuber Felipe Neto destacou em um vídeo a importância de discutir a depressão e o suicídio.

Felipe Neto revelou que sofre com depressão e incentivou que as pessoas na mesma situação procurem ajuda profissional. "Eu sofro de depressão. É um problema leve o meu, não é muito grave. Eu sou diagnosticado e medicado e vivo muito bem a minha vida", disse.

O jovem encorajou seguidores a falarem com pessoas de confiança sobre eventuais pensamentos suicidas "Não sinta vergonha disso. A primeira coisa a fazer se você tem qualquer tipo de pensamento suicida é ligar para o número 141 (do Centro de Valorização da Vida - CVV)".

"Psiquiatra, psicólogo, terapeuta não é coisa de gente doente. Se você tem depressão, você precisa de ajuda profissional. Não importa o grau da sua depressão, você pode se curar. Conte o que você está sentindo, abra o seu coração", disse o jovem, que tem mais de 10 milhões de inscritos.

Sobre o jogo, que incentiva que os jovens se machuquem e se matem para completar as "fases", o youtuber acredita que o problema não é o "game" em si. "Antes de se preocupar com o jogo, você tem que se preocupar com o seu filho. O jogo é uma consequência de pessoas que estão passando por problemas. E é um problema silencioso que a maioria das pessoas não gosta de falar", disse.