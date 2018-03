''Diário Oficial'' ignora novos tempos no Palácio do Planalto Por determinação da presidente Dilma Rousseff, a placa do carro oficial e da porta do gabinete da Presidência da República passou a ter a grafia de "Presidenta", assim como as notas oficiais, os comunicados e os avisos de agendas. Mas o Diário Oficial ainda não se adaptou totalmente aos novos tempos. Nos despachos impressos no órgão oficial da União, onde nada vale se ali não for publicado, constam as duas formas. Às vezes aparece a frase "a presidenta da República, no uso da atribuição lhe confere o art. 84, inciso XXV, da Constituição, resolve (nomear/exonerar)". Ou então aparece a outra forma, no masculino.