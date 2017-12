Dica para os pais monitorarem os filhos na internet A organização não-governamental SaferNet também lançou ontem uma cartilha para navegação segura na internet. O material contém dicas para pais monitorarem o uso do computador pelos filhos e o download gratuito está disponível em www.safernet.org.br. A subsecretária de Promoção dos Direitos da Criança e Adolescente, Carmem Oliveira, anunciou que o livro será distribuído no próximo ano em escolas públicas de todo o País. "Será útil não apenas para os estudantes, mas para as famílias que não tiveram as devidas informações para usarem a internet", disse. ''Serão milhões de exemplares distribuídos."