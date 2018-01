Dicas de segurança para evitar roubos e arrastões em prédios

Veja também:

Imagens ação dos criminosos em assalto em SP

Vizinho grava momento em que bandidos são presos

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

- Moradores de condomínios não devem deixar as chaves de casa na guarita. Elas podem ser usadas e facilitar ação dos bandidos que invadem os prédios. Caso seja necessário, é melhor deixar com um vizinho;

- Prestadores de serviço precisam ser identificados, ter seus dados anotados e o morador tem de ser avisado e autorizar a entrada. Se o serviço for solicitado por um morador, recomenda-se informar o porteiro;

- Entregadores nunca devem ter acesso aos apartamentos. Os moradores devem ir à portaria para recebimentos;

- Ao atender visitantes, o porteiro deve manter os portões fechados e as pessoas têm de ficar do lado de fora;

- Caso o serviço de um faxineiro faça com que o portão do condomínio fique aberto por muito tempo (levar o lixo para fora; limpeza de calçada), ele deve ter o suporte de outro funcionário. A preferência é sempre que o serviço seja feito com os portões fechados;

- Prédios devem ter dois portões, do tipo clausura ou gaiola, um sob controle do morador e outro, do porteiro;

- Portões de acesso à garagem devem ficar o menor tempo possível abertos, durante a entrada e saída de veículos;

- Prédios devem ter dois portões, do tipo clausura ou gaiola, um sob controle do morador e outro, do porteiro;

- Portões de acesso à garagem devem ficar o menor tempo possível abertos, durante a entrada e saída de veículos;

- Portas de entrada, portões de garagem e equipamentos de segurança precisam sempre estar funcionando. E caso de avaria devem ser consertados imediatamente;

- Funcionário da guarita deve sempre estar atento à movimentação na rua, principalmente quando algum portão for aberto e nunca deve deixar seu posto sem um substituto;

- Prédios com sistema de segurança externa deve dar visibilidade panorâmica das ruas;

- Guaritas de segurança devem ficar próximas à entrada, para aumentar a visibilidade do porteiro;

- As entradas do edifício, assim como outros acessos, devem ser bem iluminadas;

- Síndicos sempre devem exigir documentos originais de candidatos as vagas de funcionários do condomínio. Essa regra também é válida para os moradores;

- Na dúvida sobre a veracidade dos documentos, procure a delegacia mais próxima e peça auxílio da polícia;

- O trabalho de zeladores, porteiros e outros funcionários devem ser regularmente acompanhado pelos síndicos;