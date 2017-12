Diesel vaza de caminhão e contamina rio no interior de SP Depois de tentar desviar de um andarilho, o motorista de um caminhão de combustível perdeu o controle do veículo e tombou na altura do quilômetro 216 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, sentido Jaú-Bauru, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a pista foi interditada e chegou a receber serragem por causa do óleo que vazou. O trânsito foi desviado para o acostamento. O caminhoneiro sofreu apenas ferimentos leves. De acordo com o Jornal SPTV, da TV Globo, 40 mil dos 60 mil litros de óleo diesel dos dois tanques do veículo vazaram pela canaleta central da via até chegar ao córrego Barra Seca, em Pederneiras, na região de Bauru. O vazamento deve causar uma série de prejuízos a pequenos agricultores ao longo do córrego, onde já é possível ver a água completamente turva em alguns pontos. Peixes já morreram em razão do acidente.