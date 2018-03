Dilma afirma que 3.ª pista de Cumbica está inclusa no PAC

A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse nesta quarta-feira, 22, que a terceira pista do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, foi incluída no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), pelo Ministério da Defesa. Ela lembrou que o Conselho Nacional de Aviação Civil definiu duas frentes de trabalho: uma para adequação e ampliação de aeroportos e outra para construção de um outro aeroporto em São Paulo. "São coisas que correm em paralelo e em tempos diferentes", disse a ministra, depois de participar do seminário "Obstáculos e soluções para o desenvolvimento da infra-estrutura", promovido pela Associação brasileira de Infra-Estrutura e da Indústria de Base (Abdib). Segundo ela, ninguém faz obra de infra-estrutura sem ter um horizonte. "No mínimo tem que ter um planejamento decenal. Se não providenciar o projeto hoje, não sai na hora que for necessário", afirmou a ministra. Segundo ela, somente o estudo de viabilidade leva um ano para ser realizado.