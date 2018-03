Dilma busca sacramentar aliança com o PR

Nascimento é candidato nas eleições de outubro ao governo do Amazonas e um dos principais articuladores dentro do partido da aliança com Dilma. O encontro de hoje deve sacramentar a coligação entre PT e PR para a disputa presidencial.

Temendo punições por parte da Justiça Eleitoral, a direção do PR faz questão de ressaltar o caráter partidário do evento. Apesar da cautela, dirigentes do partido não escondem que Dilma é a "convidada de honra da festa".

Dilma deve conceder uma entrevista após a posse da nova direção do PR, mas um discurso da candidata no evento não está descartado. / FABÍOLA SALVADOR, BRASÍLIA