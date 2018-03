Dilma cita Lula 13 vezes em agenda ao lado do padrinho

O discurso de Dilma foi feito durante a inauguração das duas eclusas na Hidrelétrica de Tucuruí, que permitirá ao Rio Tocantins tornar-ser navegável por um trecho de cerca de 450 quilômetros, entre Marabá, no centro-sul do Pará, e o Porto da Vila do Conde, já nas cercanias de Belém.

Lula, pelo jeito, gostou dos comentários de Dilma. Tanto que, ao fazer o discurso logo depois dela, rasgou elogios a seu próprio governo. Disse que, ao tomar posse, Dilma estará presidindo o País que constrói, no momento, as três maiores hidrelétricas do mundo - Jirau, Santo Antonio e Belo Monte.