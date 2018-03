Dilma criará Secretaria de Inclusão Digital

Ele foi um dos responsáveis pelo processo de internacionalização do padrão nipo-brasileiro de TV digital. Outro destino possível para Barbosa é a chefia da Secretaria Telecomunicações. As mudanças, segundo a mesma fonte, refletem a volta do efetivo controle da área de comunicações para o ministério, que havia perdido espaço para a Casa Civil.

Barbosa também já foi cotado para ser conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), no lugar de Antonio Bedran, indicado pelo PMDB na gestão de Hélio Costa. O mais provável, porém, será deixar para o PMDB, mais uma vez, a indicação do conselheiro.

Genildo Albuquerque Neto, ex-chefe de gabinete do Planejamento, será o secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica. Conforme antecipou o Estado na sexta-feira, Cezar Alvarez, ex-assessor de Lula na Presidência, irá para o Ministério das Comunicações, no cargo de secretário executivo. / COLABORARAM LU AIKO OTTA E VERA ROSA