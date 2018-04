Dilma duvida de promessa de adversário Em comício na Cidade de Deus, ontem, a candidata à Presidência Dilma Rousseff (PT) duvidou da promessa de José Serra (PSDB) de ampliar os programas sociais do governo Lula. "Não adianta dizer que vão dobrar o Bolsa-Família porque quando estiveram no governo reduziram os programas que tinham", disse Dilma, que ainda atacou o DEM por ter entrado com ação contra a política de cotas nas universidades.