Dilma e Lula em promoção no PT

As fisionomias sorridentes da presidente Dilma Rousseff e de seu padrinho político, Luiz Inácio Lula da Silva, entraram em liquidação. Às vésperas de completar 31 anos, o PT resolveu promover uma megapromoção de aniversário, vendendo a preço de banana camisetas de campanha com as fotos de Dilma e Lula, bandeiras do partido, lenços de cabeça e até livros.

Na sede do PT, a lojinha instalada logo à entrada do prédio anuncia a queima do estoque. O saldão petista reúne sobras da maratona eleitoral, enfeites com homenagens a Lula e camisetas produzidas sob medida para o dia da posse de Dilma, em 1.º de janeiro.

Em tempos de aperto para pagar dívidas de 27,7 milhões, herdadas da campanha de Dilma, a imagem da primeira mulher presidente é vendida por uma pechincha. Duas camisetas com fotos dela, com ou sem a companhia de Lula, saem agora pelo preço de uma: R$ 10.

A ordem é torrar tudo. Lenços vermelhos com a inscrição "Valeu, Lula" - que serviram para enxugar lágrimas de petistas no dia em que ela subiu e ele desceu a rampa do Planalto - são encontrados, hoje, pela bagatela de R$ 2. Quem quiser levar a dupla presidencial no peito e nas costas, porém, terá de desembolsar mais: a camiseta com imagens gigantes dos dois custa R$ 20.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se nem no Planalto e na Esplanada o retrato oficial de Lula abandonou todos os gabinetes - apesar da chegada da foto emoldurada de Dilma -, na sede do PT o ex-presidente reina absoluto. Uma exposição de Ricardo Stuckert, fotógrafo da Presidência nos dois mandatos de Lula, mostra os bastidores do poder em cores.

Enquanto isso, livros da Fundação Perseu Abramo são vendidos na bacia das almas. Títulos como O Governo Lula e o Combate à Corrupção valem R$ 10. Na prática, muita coisa ali entrou na "sale" por ter prazo de validade. É o caso do peso de papel com a marca dos 30 anos do PT.

O logotipo dos 31 anos mudou: agora, é uma estrela tridimensional. Na festa para comemorar o "niver" petista, em 10 de fevereiro, Lula vai ser reconduzido ao cargo de presidente de honra do partido. Antes, em reunião do Diretório Nacional, o PT produzirá uma resolução de lua de mel com Dilma. Ninguém está disposto a comprar briga com ela. De resto, é aguardar o julgamento dos réus do mensalão pelo Supremo Tribunal Federal (STF), previsto para o segundo semestre, e fazer tudo para evitar mais desgaste. Nada de megapromoção.